Demi Rose, lato B nudo al tramonto su Instagram

Demi Rose cattura nuovamente l'attenzione grazie ad alcuni scatti davvero hot, che la modella ha voluto condividere su Instagram con i suoi tantissimi follower. La giovanissima è immortalata di spalle mentre si gode gli ultimi raggi di sole al tramonto, adagiata sensualmente lungo il bordo di una piscina outdoor.



Demi appare sensuale e completamente nuda, con le curve del lato B in primissimo piano: una silhouette dei colori dorati grazie al meraviglioso tramonto che fa da sfondo al set naturale.



La modella si sta godendo alcuni momenti di relax e di benessere in Thailandia, dove ha diviso il suo tempo tra alcuni shooting fotografici e diverse escursioni: i tre scatti personali sembrano catturati in un momento di pura privacy, una piccola pausa tra gli impegni di lavoro.

Nonostante non sia nuova a immagini di nude look, la modella riesce sempre a stupire i suoi fan, molto desiderosi di gustare e ammirare la visione delle sue morbide forme. Diventata famosa in brevissimo tempo proprio per le sue curve fenerose, la giovanissima può contare su un seguito davvero molto forte e sempre in crescita.

Le tre foto hanno guadagnato più di un milione e trecento like, raggiunti in brevissimo tempo e corredati da una serie di commenti e apprezzamenti. I follower hanno amato le sue curve davvero bollenti e il look seducente, accentuato da un trucco leggero e dai capelli bagnati, che scendono morbidi lungo la schiena nuda. Nonostante l'esposizione mediatica del suo corpo, la modella vive la sua privacy con molto riserbo, in particolare la sua vita sentimentale e la recente condizione di single, dopo la rottura con DJ Chris. I due sono rimasti in buoni rapporti ma ora Demi vuole dedicare attenzione a se stessa e alla sua giovanissima età, concentrandosi sul lavoro e sulla carriera negli Usa. Del suo privato si sa ben poco: le storie con gli ex DJ Tom Zanetti e Tyga sono state preservate adeguatamente da occhi indiscreti, per impedire il gossip e i pettegolezzi.

