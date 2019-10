Den Harrow: "Ho avuto una lunga frequentazione con George Michael"

È stato uno dei personaggi musicali più in voga negli anni Ottanta e, oggi che vive a Malaga perché “rimasto molto deluso dall’Italia”, Den Harrow si racconta e parla della sua lunga frequentazione con George Michael.

Circa cinque anni fa, la ex moglie di Den Harrow denunciava in televisione il marito per percosse e, proprio nel salotto di Barbara d’Urso, si lasciava scappare una dichiarazione ambigua che ai tempi fece molto chiacchierare. “ Lui dovrebbe stare con Ugo, la sua vita sarebbe molto più felice – diceva Annalisa Orlandi ai microfoni di Canale 5 - . Lo ribadisco: lui dovrebbe farsi una sua vita con Ugo. Ma non è importante, lontano da me più fare tutto quello che vuole, sono fatti suoi ”. A distanza di tempo da quelle parole che lasciavano intendere che Den Harrow – all’anagrafe Stefano Zandri – fosse omosessuale, arrivano le dichiarazioni del diretto interessato.