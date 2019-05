Denis Dosio show a Pomeriggio 5, spogliarello per le "fan viziatine"

Barbara d’Urso ha deciso di regalare ai suoi telespettatori uno show che ha fatto non poco scalpore: lo spogliarello di Denis Dosio in diretta a Pomeriggio 5 per tutte quelle fan che l’influencer ha soprannominato “viziatine”.

Il giovane, popolarissimo sul web dove vanta più di 200mila follower, ha origini italo brasiliane, ma vive a Forlì dove studia ragioneria. Divenuto noto per il suo fisico statuario e per i messaggi che invia quotidianamente alle sue follower – le “sue viziatine” - Denis è sbarcato in tv, nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, che non è rimasta indifferente di fronte a questa nuova star del web. “ Vizio anche te! ”, ha fatto sapere Dosio alla conduttrice, togliendosi immediatamente la camicia per rimanere a torso nudo con tanto di addominali in vista. La d’Urso lo ha lasciato fare e Lory Del Santo, ospite della trasmissione, ha già pensato a lui come protagonista del serial The Lady.