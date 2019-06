Denis Dosio è stato davvero bullizzato?

Un grande spavento per Denis Dosio. La giovane star di Instagram, visto di recente negli studi di Pomeriggio Cinque al fianco di Barbara d’Urso, sarebbe stato vittima di un gravissimo atto di bullismo. A raccontare l’accaduto è stato lo stesso Dosio attraverso una serie di stories che ha pubblicato sul suo profilo instagram. Il video che riprende quanto sarebbe avvenuto è diventato virale in poche ore.

Alcuni ragazzi avrebbero rinchiuso Denis Dosio in un bagno, e avrebbero ripreso la scena con i telefoni per pubblicare poi tutto sui social. Il giovane avrebbe reagito con forza e determinazione, ma ha ritenuto opportuno denunciare quanto accaduto. Il video in questione ritrae un ragazzo che, con la schiena, prova a tenere chiusa la porta di un bagno. Dosio per fortuna riesce a liberarsi e uscire dal bagno in cui era stato chiuso.

"Appena sono entrato ho cominciato a sentire dei pugni sulla porta e da lì ho capito che qualcosa non andava – afferma Denis in una storia su instagram -. Ho iniziato a vedere gente che con il telefonino si abbassava e cercava di scattare qualche foto. Mi sono abbassato e ho visto che mi stravano bloccando la porta".

A quanto pare la forza d’animo di Dosio è stata necessario per cercare di fuggire da i suoi aguzzini. "Mi sono messo a fissare il soffitto, ho acceso il telefonino ma subito si è spento perché era scarico. Poco dopo è partita l’inca… tura e allora ho tirato via la porta – continua nel suo racconto -. Questo è il classico atto di bullismo che sentiamo ogni giorno in tv. Il classico atto che porta la gente a buttarsi dai ponti. Diciamo basta io sono dalla vostra parte".

Eppure la faccenda avrebbe un risvolto inaspettato. Sui social è apparso un altro video che riprende i momenti successivi all'atto di bullismo che la web star avrebbe vissuto. Nel filmato Denis se la ride e si fa le foto con alcuni ragazzini nel bagno. Forse è solo una messainscena? Non ci sono conferme in merito ma il video che è stato segnato dalla pagina di "gossiptvofficial" è diventato anche lui virale.