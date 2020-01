Quel dettaglio di Meghan Markle che non è sfuggito a chi la odia

Neanche il tempo di tornare a Londra che Meghan Markle è già finita nel mirino degli hater. Nel corso della giornata di oggi, sono trapelate in rete alcune foto che vedevano i duchi di Sussex nella loro uscita pubblica, sul suolo londinese, dopo la fuga di sei settimane in Canada. La stampa del Regno Unito è stata ben contenta di accogliere a braccia aperte sia Meghan che Harry, soprattutto perchè finalmente possono distogliere l’attenzione da Kate e William, nell’occhio del ciclone dopo i rumor sul loro possibile divorzio.

Come sempre, le critiche nei riguardi della duchessa di Sussex non sono mancate. Lodata perché è apparsa raggiante, felice e anche molto riposata, la Markle è stata accolta con benevolenza anche perché ha indossato una mise molto alla moda che è costata solo 90 sterline. Un look elegante ma sportivo, serio e alla moda, eppure c’è una cosa, un particolare che non è sfuggito sia ai fan che ai detrattori della duchessa. Il dolcevita indossato da Meghan, di un tenue color cioccolato, ha messo in mostra le sue ascelle sudate. Un dettaglio che è stato subito immortalato dai fotografi e, l’immagine, ha fatto già il giro del web. Come mai la duchessa che è sempre attenta al dettaglio non ha fatto caso a questo piccolo incidente? In molti si sono posti il problema, ma nessuno da quel che sembra, è riuscito a trovare una risposta al quesito.

Gli esperti azzardano diverse ipotesi. Una tra queste pare essere la più accreditata. Meghan sembrava nervosa al suo arrivo e, quel suo sorriso soddisfatto, avrebbe mascherato un disagio ben più profondo. E quindi l’ansia e la preoccupazione di mostrarsi al pubblico dopo sei settimane di relax, avrebbe messo a dura prova il suo fisico. Questo potrebbe spiegare quel dettaglio poco regale che traspare dal suo dolcevita. Anche i reali inglesi sudano e sono, soprattutto, esseri umani? A quanto pare si, è la foto parla da sola.

Altri invece ipotizzano che il look sui toni del marrone e del bronzo sia poco indicato per occasioni regali, soprattutto perché Meghan è sempre sotto l’occhio indagatore della stampa e del popolo inglese e i dettagli, come le ascelle sudate, non è poi così facile camuffarli. Criticati anche i capelli della duchessa, definiti "da strega" perché lasciati alla rinfusa e smossi dal vento. Le foto fanno parte del primo evento ufficiale a cui hanno preso parte i duchi a Londra. Si sono recati alla Canada House per ringraziare l’high commander dell’ospitalità.