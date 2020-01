Meghan Markle sfoggia un abito low cost per il suo ritorno a Londra

Per tutte le feste di Natale l’attenzione dei media si è focalizzata su Kate Middleton e il principe William, soprattutto sui rumor non confermati di una possibile rottura tra i due. Ora però è Meghan Markle che ruba la scena a tutti. Nella giornata di ieri la duchessa di Sussex, con il Principe Harry e il piccolo Archie, ha fatto ritorno a Londra. Per sei settimane è stata lontana da impegni di Corte, fuggendo prima a Los Angeles e poi rifugiandosi in un cottage da sogno a Vancouver. È giunto però il momento di tornare a Londra e, soprattutto, tornare a rispettare l’agenda fitta d’impegni.

Ieri, sette gennaio, asserragliata dai fotografi, Meghan Markle è stata avvistata a Londra insieme a Harry per la prima visita ufficiale del 2020. Lei è apparsa raggiante e in splendida forma, con un sorriso così magnetico che non si vedeva da tempo. E anche il look era curato nei minimi dettagli. Come hanno riportato le foto trapelate in rete, la Markle ha optato per un vestito semplice ma di grande impatto, con colori tenui e caldi in vista delle temperature rigide che si sono registrate nella City. Il costo? Non è stato per nulla proibitivo. Si aggira intorno alle 90 sterline. E non è la prima volta che la duchessa indossa un vestito a basso coso, già in passato ha sfoggiato abiti alla moda accessibili a tutti. Ma tutto ha un motivo, soprattutto in momenti come questi in cui la corona è sempre sotto l’occhio indagatore della stampa. Gli esperti affermano che vestire con un abito economico fa parte di una mossa pubblicitaria messa in moto da Meghan Markle. La ex attrice avrebbe in mente non solo di lanciare un marchio di moda ma di consolidare la sua figura a livello mondiale.

Ma non è tutto oro quello che luccica. Dalle foto che sono trapelate in rete, pare che Harry sia molto teso e per nulla felice di essere preso d’assalto dai fotografi, come se fosse preoccupato per qualche motivo. La coppia in questo contesto ha incontrato Janice Charlette, l’High Commander del Canada, per ringraziarla dell’ospitalità in terra straniera e poi hanno visitato anche The Hubb, l’associazione che si occupa di un progetto dei pasti per i senza tetto, di cui l’ex attrice ha anche firmato un libro di ricette.