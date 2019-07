Detto Fatto, Guillermo Mariotto scaricato? Ecco chi potrebbe affiancare Bianca Guaccero

Lo scorso 9 luglio sono stati presentati a Milano i nuovi palinsesti Rai previsti per il periodo 2019/2020 e nelle ultime settimane si è parlato a lungo del possibile ingaggio di Guillermo Mariotto a Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero.

Il volto di Ballando con le stelle, Mariotto, sarebbe stato selezionato dalla Rai per sostituirsi a Giovanni Ciacci, l'opinionista storico di Detto Fatto, che, secondo alcune indiscrezioni, è passato a Sky. Stando a quanto è stato riportato dal settimanale Spy, Guillermo Mariotto sarebbe stato, però, scaricato dalla Rai. Le trattative avviate tra il giurato di Ballando e la nota azienda tv non sarebbero andate a buon fine e questo, secondo la fonte, sarebbe avvenuto per via di alcune condizioni richieste da Mariotto per il suo nuovo ingaggio. Tra cui le registrazioni in uno studio ad hoc in una sede romana della Rai, mentre ad oggi Detto Fatto viene regolarmente registrato a Milano.

Chi potrebbe sostituire Guillermo Mariotto a Detto Fatto?

Al momento non ci è dato sapere se le ultime indiscrezioni sul rumoreggiato ingaggio di Guillermo Mariotto a Detto Fatto siano da ritenersi veritiere. Ma può, intanto, dirsi certo che al posto di quest'ultimo non tornerà Giovanni Ciacci, il quale ha ufficializzato il suo addio al format Rai passando a Sky, al timone del programma Vite da copertina.

Si vocifera, tuttavia, che a subentrare al posto di Mariotto al format condotto da Bianca Guaccero potrebbe essere Carla Gozzi.

