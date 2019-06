Giovanni Ciacci e l'augurio gelido a Mariotto per Detto Fatto: non lo nomina neanche

Giovanni Ciacci non ci sarà nella prossima edizione di Detto Fatto, e la Rai sta cercando una nuova spalla per Bianca Guaccero. Da pochi giorni circola la voce che a prendere il posto del costumista possa essere Guillermo Mariotto, stilista della maison Gattinoni e giurato storico di Ballando con le stelle. Il gossip è giunto anche alle orecchie di Giovanni Ciacci che non è sembrato troppo entusiasta.

“ Faccio i miei migliori auguri a Detto Fatto e al nuovo o presunto che prenderà il mio posto, in bocca al lupo, evviva il lupo ”, ha detto il costumista intervistato da radio RTL 102.5. Giovanni Ciacci, durante il gelido augurio, non ha nominato il futuro collega: potrebbe averlo fatto per cautela, visto che nessuno ha ancora confermato la notizia, o suggestionato da un passato un po’ competitivo.

Oltre alla partecipazione a Ballando con le stelle, di Mariotto come giurato e di Ciacci in veste di concorrente, pare che i due abbiano condiviso ben altro rispetto allo stesso studio televisivo. “ Io e Guillermo Mariotto abbiamo avuto lo stesso fidanzato per 10 anni, anche per questo c’è astio, mi odia un po’ ”, ha rivelato il costumista. Da questa rivalità in amore è derivata l’antipatia successiva.

Riprendere o lasciare?

L’idea che Mariotto possa prendere il suo posto potrà far tornare Giovanni Ciacci sui suoi passi? Sarebbe alquanto improbabile: il costumista nel suo messaggio di addio su Instagram sembrava piuttosto deciso a voler intraprendere nuove esperienze professionali.

Ma è anche vero che Ciacci ha visto nascere Detto Fatto e ha assistito alla sua crescita, anche quando la madrina della trasmissione, Caterina Balivo, è volata su altri canali. Lui è rimasto fedele, non è mancato nemmeno a una puntata e ha contribuito a questo successo con gli sketch realizzati insieme alla conduttrice, i suoi giudizi severi e non sempre parziali sui look delle star, le sue battute e doppi sensi. Alla luce di tutto ciò, l’idea che possa cambiare la sua decisione è improbabile, ma non impossibile.