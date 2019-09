"Devi tutto al tuo ex". Ma Chiara Ferragni sbotta: "Maschilismo allo stato puro"

L’emozione per Chiara Ferragni è alle stelle: a breve verrà presentato il film documentario sulla sua storia al Festival del cinema di Venezia, ma qualcuno ha pensato di rovinarle questo momento magico dicendole che il suo successo è dovuto solo ed esclusivamente alle intuizioni e ai contatti del suo ex, Riccardo Pozzoli.

Uno degli hater più accaniti della Ferragni è intervenuto sul suo profilo social pungendola ferocemente ma, davanti alle critiche più ingiuste, Chiara ha imbracciato il suo smartphone e risposto per le rime a chi l’ha accusata di non aver avuto alcun talento né idea. “[...] Ti ha ideata e creata in tutto il tuo ex fidanzato Riccardo. A Milano lo san tutti. Ha avuto le idee, contatti, ecc. Ecco, diciamo solo che forse è il caso di dire che il talento lo ha maggiormente lui [...] – si legge in uno dei commenti agli ultimi post della Ferragni – [...] Lui si è inventato tutto. E la tua famiglia abbiente ti ha aiutata [...]”.