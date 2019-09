Un diamante in regalo per Chiara Ferragni per il primo anniversario

Esattamente un anno fa, nella cornice barocca di Noto, in Sicilia, si celebravano le nozze di Chiara Ferragni e Fedez. Un evento straordinario con una copertura social irripetibile, che ha calamitato a sé l'attenzione di milioni di persone da tutto il mondo. Il matrimonio dei Ferragnez è stato uno degli appuntamenti più attesi dello scorso anno e a distanza di 12 mesi la coppia ha deciso di festeggiare il primo anniversario in maniera più intima.

Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza ad agosto nella sontuosa villa in Sicilia che ha ospitato il ricevimento e la cerimonia di nozze, Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di dedicarsi un weekend romantico in Liguria per il primo anno di matrimonio. Il piccolo Leone è stato affidato ai nonni e i due si sono concessi qualche ora a Portofino e nei suoi dintorni. Cene romantiche, aperitivi ed escursioni hanno condito il weekend dei Ferragnez, che nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre hanno festeggiato con una cena incantevole con vista sul mare.

Ovviamente, il tutto è stato ampiamente documentato sui social di entrambi, dove i seguaci della coppia si sono sentiti partecipi del momento romantico di Chiara Ferragni e di Fedez. A fine serata, passata la mezzanotte, il cantante si è reso protagonista di un gesto galante nei confronti di sua moglie. Come accade nei film, Fedez si è fatto portare dal cameriere una piccola cloche sotto la quale Chiara Ferragni pensava si celasse il famoso tiramisù di Fedez. In realtà lì sotto era custodito uno splendido anello con diamante, regalo di suo marito per il loro anniversario. Immancabile il video del momento, girato dallo stesso Fedez e poi condiviso sui social, dove non sono mancate le critiche per l'estrema condivisione di un momento così intimo e privato.