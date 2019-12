Diana Del Bufalo "cupido" per Mattia Briga

Sono passati pochi giorni dall'annuncio di Diana Del Bufalo sul suo profilo Instagram, dove ha reso pubblica la separazione da Paolo Ruffini. I due attori facevano coppia fissa da diversi anni ma ultimamente erano sempre più frequenti le voci di una profonda crisi. Nonostante il periodo non felice, che a quanto pare perdura già da diverso tempo, l'attrice ha fatto da Cupido tra Mattia Briga e la sua attuale fidanzata.

Il cantante romano ha annunciato il fidanzamento con Arianna Montefiori meno di un mese tramite social, approfittando della giornata internazionale contro la violenza sulle donne per postare un'immagine simbolica assieme all'attrice. A Vieni Da Me, Mattia Briga ha voluto raccontare come sia nato quest'amore che da qualche tempo gli fa battere il cuore. " Me l’ha presentata Diana Del Bufalo. Mi ha invitato a una cena, dove c’era anche Arianna. Mi è piaciuta fin da subito anche se quella sera non le ho mai parlato, ho passato tutta la cena ad osservarla ", ha detto il cantante tradendo un po' di emozione. Ovviamente è poi riuscito a rivolgere la parola ad Arianna Montefiori, tanto che hanno iniziato una frequentazione che si è poi trasformata in qualcosa di molto più grande. Ora i due sono inseparabili e il merito è di Diana Del Bufalo, che ha intuito la possibile sinergia tra due persone a lei molto care.

È stato un gesto di grande cuore per Diana Del Bufalo, che mentre assisteva alla nascita di un amore vedeva naufragare il suo con Paolo Ruffini. Il messaggio lasciato su Instagram pochi giorni fa tradiva tutto il suo dolore per la storia finita, non senza una punta di polemica nei confronti di quello che ormai è il suo ex fidanzato. Sono tante le persone che amano l'attrice e che hanno imparato ad apprezzarla per le capacità professionali ma anche per la sua genuinità mostrata sui social.