Diana Del Bufalo confessa: "Tra me e Paolo è finita, provo rabbia e risentimento"

" Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo ". con queste parole Diana Del Bufalo ha ufficialmente messo la parola fine alla sua storia d'amore con Paolo Ruffini. L'attrice ha dato la notizia attraverso un lungo post pubblicato su Instagram, usando parole di profonda delusione e rammarico per non esser riuscita a recuperare un rapporto ormai logoro.

Da tempo si rincorrevano le voci di una crisi tra i due. I diretti interessati però, nonostante si tenessero alla larga dai social (almeno come coppia), non avevano mai smentito. Solo poche settimane fa lei stessa aveva ammesso, sempre sui social network, di vivere una storia tormentata con Ruffini, fatta di alti e bassi e che, l'ultimo periodo, era uno periodo "down". Oggi però ecco l'ufficializzazione della rottura. Diana ha affidato al web la sua dichiarazione ufficiale in merito alla fine della loro storia. " Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo ". L'attrice, nata sui banchi della scuola di "Amici", non ha nascosto la sua rabbia per la difficile situazione, spiegando di aver fatto tutto il possibile per vivere un amore felice e maturo: " Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare dentro di me. Le persone non cambiano e non SI cambiano" .