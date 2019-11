Diana Del Bufalo sui social: “Non sto passando un periodo facile”

Bella, brava e simpatica: parliamo di Diana Del Bufalo che, dopo essere stata un’allieva della scuola di Amici, ha conquistato il mondo dello spettacolo dimostrando di essere una delle attrici più brave della sua generazione. L’abbiamo vista, infatti, in Matrimonio a Parigi, Puoi baciare lo sposo, L'agenzia dei bugiardi, 10 giorni senza mamma e tanti altri film. Anche sui social è seguitissima, con oltre 1 milioni di follower. Eppure, non è tutto oro quel che luccica e, proprio nelle ultime ore, Diana ha fatto una confessione su Instagram che ha lasciato il suo pubblico a bocca aperta.

Diana Del Bufalo ha confidato ai suoi follower il momento particolarmente delicato che sta attraversando in questo periodo della sua vita. Infatti, attraverso un messaggio scritto su Instagram a corredo di una foto che mostra il suo volto triste in primo piano, l’attrice e conduttrice televisiva ha spiegato il suo stato emotivo particolarmente fragile, ma anche quanto giovamento stia traendo da un supporto psicoterapeutico che sta segnando un percorso introspettivo molto prezioso, da consigliare a chi come lei attraversa un periodo di cambiamento.

“Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla” , ha esordito Diana Del Bufalo nel messaggio postato su Instagram. Poi, il consiglio per chi come lei si trova nella stessa situazione di non sottovalutare un supporto psicologico perché nel farsi aiutare non c’è niente di male. “Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno... La psicoterapia è magica, non è per i matti. È un percorso di allineamento con se stessi stupendo. Io sono come voi, fragile… Non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata!” , ha sottolineato.

Davanti alla sincerità delle parole di Diana, tantissimi utenti hanno lasciato nello spazio in fondo al post commenti a sostegno dell’attrice, dimostrandole affetto in un momento che per lei è più difficile del solito e condividendo l’importanza di superare gli ostacoli con la giusta determinazione che serve per tornare più grintosi di prima.

“È da matti pensare che la psicoterapia sia da matti, ecco cosa! Grazie di dirlo non ad una, né a due, ma a tantissime persone. Sei tutti noi!” , “Sei vera come poche” , “Quanto ti capisco. Le persone sensibili vivono così alti e bassi, dolori e piaceri, ma sempre in modo troppo intenso… Riscoprirsi forti è sempre meraviglioso, forza Diana!” e “Parole sante!” , si legge tra i commenti degli utenti.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?