Diana in gravidanza ha mantenuto segreto il genere di Harry a Carlo

Lady Diana, quando era incinta del Principe Harry, conosceva il sesso del nascituro, ma lo ha tenuto nascosto al marito.

In questa scelta non c’è una questione di consuetudine o di etichetta reale, bensì la Principessa di Galles temeva la reazione del consore, il Principe Carlo. Il duca di Cornovaglia non ha infatti fatto mai segreto del suo desiderio di avere due figli, di cui una femmina. La coppia aveva avuto già un maschio, il Principe William, nato nel 1982, a un anno dal Royal Wedding. Per questa ragione, quando la Principessa vide nell’ecografia che anche il suo secondogenito sarebbe stato un maschio, stando a quanto riporta il DailyMail, non disse nulla a Carlo.

Restano celebri infatti due commenti di Carlo dopo la nascita di Harry. Pare che immediatamente dopo aver visto il suo secondogenito il Principe di Galles abbia esclamato: “ Oh Dio, è un maschio ”, aggiungendo poi “ E ha perfino i capelli rossi ”. Per molto tempo ci sono state delle indiscrezioni, smentite definitivamente dai diretti interessati e quindi anche ufficialmente, che Harry potesse non essere il figlio di Carlo, ma di uno dei presunti amanti attribuiti a Diana, l’ufficiale James Hewitt.

Pare che Carlo si sia sfogato in relazione al sesso di Harry anche durante il battesimo del suo secondogenito: l'avrebbe fatto con la madre di Lady Diana, Frances Kydd. La donna gli ha risposto in quell'occasione che Carlo avrebbe dovuto essere felice di aver un figlio sano, indipendentemente se maschio o femmina.

Carlo e Diana hanno divorziato nel 1996 e l’anno successivo la Principessa è morta in un tragico incidente stradale, nel tunnel dell’Alma a Parigi.

