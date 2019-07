Diana in lacrime per il divorzio da Carlo

Come reagì Lady Diana quando fu sancito il divorzio dal Principe Carlo? Lo ha rivelato un amico.

Come spiega l’Express, Nish Joshi - un medico olistico - fu chiamato al telefono dalla Principessa in lacrime, quando ricevette la notizia della finalizzazione del divorzio nel 1996, dopo un matrimonio durato 15 anni. Joshi ha dichiarato di averla consolata, di averla rassicurata che sarebbe andato tutto bene: “ Poi, dopo un momento, si è raccolta e ha detto: «Be’, suppongo che 21 milioni di sterline non siano male per un’ex bambinaia» e io pensai che fosse tenera ”. Prima del fidanzamento con Carlo, Diana svolse infatti il mestiere di bambinaia e poi di insegnante di asilo.

Le dichiarazioni del medico giungono all’indomani di quelle dell’astrologa di Lady D, Debbie Frank, che ha spiegato come Diana abbia amato il Principe di Galles fino al giorno della sua tragica morte, in un incidente stradale nel tunnel dell’Alma a Parigi. “ Non penso che lo desiderasse - ha dichiarato la donna - Penso che sia riuscita a prendere una certa distanza. Ma c’era ancora quella ferita, come ci fu per sua madre. Anzi, aveva più a che fare con la madre che non con Carlo in verità. Quando lui ha innescato quella sensazione di abbandono in lei, lei è tornata a essere una bimba di 5 anni ”.

Quando Diana era bambina, i suoi genitori si separarono. La madre, Frances Roche, viscontessa Althorp, lasciò il padre per proseguire una relazione con l'amante Peter Shand Kydd, che poi divenne il suo secondo marito. Per una curiosa coincidenza, il cognome del secondo marito della madre è Shand, lo stesso cognome da nubile di Camilla Parker Bowles, la donna da sempre amata da Carlo. Nella miniserie “The Royal House of Windsor” si racconta come la Principessa, in viaggio di nozze, spostando il diario del futuro re trovò inavvertitamente una foto caduta dalle pagine: nello scatto c’era Camilla. Stando al documentario, fu quella la prima volta che comprese che il marito fosse innamorato di un’altra donna.

