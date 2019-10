“Diavoli”: la nuova serie tv con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi

Dopo il successo de Il Miracolo, Sky Italia realizza una nuova serie tv dal respiro internazionale, si chiama Diavoli.

I protagonisti di questo thriller finanziario sono Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, coppia inedita che è riuscita a creare un ottimo feeling, come dimostrato durante la presentazione al Mipcom, l’evento di Cannes dedicato alle serie tv. L’attore di Grey’s Anatomy ricoprirà il ruolo di Dominic Morgan, CEO di una banca statunitense con sede a Londra. Il suo personaggio è il mentore e superiore di Massimo Ruggero, Head of Trading arrivato dall’Italia, interpretato da Borghi. Il rapporto tra i due si farà teso quando scoppia una crisi finanziaria intercontinentale e l’allievo dovrà decidere da che parte stare.

La sfida di Diavoli è interessante. La serie tv si fa carico di portare sullo schermo quanto fatto da film quali Wall Street, Margin Call e La grande scommessa, differenziandosi allo stesso tempo. Questa volta il mondo della finanza e la sua spregiudicatezza verranno raccontati dal punto di vista europeo. Infatti, oltre ad essere stata girata tra Roma e Londra, la narrazione della crisi finanziaria sarà concentrata su quanto avviene nel nostro continente, con riferimenti anche a fatti realmente accaduti, come le proteste in Grecia. Inoltre, al momento, in campo televisivo, solo Billions si è occupata di questo argomento, c’è quindi spazio per altri titoli e Diavoli, con le sue differenze rispetto alle solite versioni americane, si candida ad esserne un ottimo esempio.

Diavoli è basata sull’omonimo libro di Guido Maria Brera, finanziere e scrittore, il quale farà parte anche del team degli sceneggiatori, è diretta da Nick Hurran e Jan Michelini ed è prodotta da Sky Italia e Lux Vide. Nel cast, oltre ai citati Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, anche Kasia Smutniak, nel ruolo della mogie di Dominic Morgan, Sallie Harmsen e Lars Mikkelsen, quest’ultimo noto per House of Cards.

La serie è composta da 10 gli episodi e sarà disponibile dalla primavera del 2020 su Sky.