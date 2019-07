Diletta con le amiche infiamma il web. I fan: "Siete illegali"

La bellissima Diletta Leotta si è concessa una serata fuori con la sua amica Lorenza Di Prima che ha voluto immortalare con una foto di coppia e condividere con i suoi fan di Instagram.

Uno scatto assolutamente normale, se non fosse per l’accostamento tra le due bellezze che dà un risultato da mozzare il fiato. Lorenza, classica bellezza mediterranea, è in netto risalto con i tratti completamente diversi da quelli di Diletta, bionda e chiara di carnagione. Per non parlare, poi, del top ad uncinetto con una scollatura super profonda della conduttrice di Dazn, che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Inutile dire che anche questo scatto ha stregato i follower della bella Leotta, dando ottimi spunti alla loro più fervida immaginazione. Un utente di Instagram, ipnotizzato dal meraviglioso décolleté della giornalista, ha commentato: “Hai messo le zuppiere a tavola” . Un altro ha prontamente aggiunto: “Quella bottiglia si è aperta da sola per l’emozione” . Naturalmente non è passata inosservata neanche la bellezza della sua prosperosa amica. Un fan ha scritto: “Che coppia di pupe! Qui bisogna solo chiedersi se sia meglio la bionda o la mora!” . E ancora: “Favolose” , “Non c’è che dire, la bionda e la mora è un classico” , “Siete illegali” e “A voi le nuove veline più belle di tutta la storia di Striscia!” .

Sfortunatamente, però, ad un certo punto i commenti sono degenerati, tanto che alcuni utenti hanno deliberatamente storpiato la didascalia che accompagna il post dedicata all’importanza dell’amicizia in “Friendsheep” e “Fregnship” .

