"Diletta Leotta? Apprezzo il suo talento". Il campione Daniele Scardina si rivela

É una persona schiva e riservata, ma da quando è rimasto colpito dal fascino di Diletta Leotta, niente è stato più lo stesso. Daniele Scardina, il campione dei pesi medi, detto King Toretto, di recente è stato intervistato su Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, rivelando dettagli sul suo passato e aprendo una parentesi sulla storia d’amore con la Leotta, la quale ha già dimenticato il suo ex: il top manager Matteo Mammì.

"Da piccolo ho passato più tempo per strada con gli amici, i motorini, le cazz..e, che a casa. Diciamo che ho avuto un’infanzia vivace, divertente – rivela Daniele Scardina-. La boxe mi ha salvato da strade sbagliate. Nei momenti di solitudine, nella sofferenza ho incontrato Dio che mi ha messo nel cammino in cui sono ora: stretto, ma giusto." Cresciuto a Rozzano in una realtà molto difficile della città di Milano, il campione afferma che la boxe gli ha cambiato la vita. Interrogato poi su Diletta Leotta afferma: "La conoscevo per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un personaggio fortissimo. Conoscendola ho scoperto che vale ancora di più, che è una ragazza semplice nonostante tutto quello che le succede intorno". Entrambi ancora non hanno ufficializzato la loro unione, ma il legame è palese.

"Non diciamo niente per scelta, io dico solo che ho conosciuto una persona stupenda, il tempo dirà il resto – aggiunge -. Geloso delle sue foto di Instagram? Non mi permetto di giudicare il suo lavoro, sono cose sue – continua-. Può stupire, ma le persone le devi conoscere dentro, non le puoi giudicare dalla copertina. Io so di piacere oltre la copertina, certo ho un aspetto grezzo e cattivo, ma poi devi guardare quello che faccio - afferma il campionde -. Sono un ragazzo educato che sa farsi volere bene e sono uno sportivo che lancia messaggi positivi, parlo di Dio". Durante l'intervista Daniele Scardina rivela inoltre che il 5 settembre volerà a Miami, ma ritornerà in Italia in ottobre.