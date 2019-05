Diletta Leotta in camerino: ecco la foto che conquista il web

Unica e inimitabile, Diletta Leotta è la donna che tutti gli uomini vorrebbero al proprio fianco. Tuttavia, la bionda presentatrice di Dazn resta un sogno per milioni di italiani, anche non necessariamente amanti dello sport. La Leotta, infatti, è molto seguita anche sui social, dove spesso condivide foto e video che deliziano i suoi fedeli follower di Instagram.

Dagli scatti sul set a quelli più privati, la catanese ha sempre tantissime novità da raccontare. Così, pochi giorni fa, la sexy conduttrice ha postato alcune stories dove appare nella cabina prova di un negozio di abbigliamento mentre si prova degli abiti. Questa la didascalia che accompagna la storia: #shoppingtherapy.

In particolare, uno dei vestiti da lei indossati non è passato inosservato agli occhi dei suoi fan. Cosa ha indossato? Un completo rosa che mette in risalto il corpo perfetto della giornalista grazie a delle aperture strategiche su due punti chiave: addome e decolleté. Gli occhi del pubblico, naturalmente, sono caduti sulla profonda scollatura che mette in bella mostra le grazie della Leotta.

Insomma, all’avvenente presentatrice basta davvero poco per attirare l’attenzione. Ancora una volta, utilizzando semplicemente la sua arma migliore, Diletta ha ammaliato tutti mentre si concedeva qualche ora di sano (ma sfrenato) shopping.

