Diletta Leotta: la colazione è sexy a Venezia

Diletta Leotta è una delle influencer più amate del web. Ha uno stuolo di ammiratori che la segue in ogni sua apparizione televisiva e che non aspetta altro che vedere le nuove foto pubblicate sui suoi social.

La giornalista sportiva ama condividere con i suoi oltre 4 milioni di seguaci i momenti della sua quotidianità ma, soprattutto, ama regalare loro scatti sensuali e seducenti che mostrano il suo fisico mozzafiato. Lo streaming immagini di Diletta Leotta su Instagram è un susseguirsi di fotografie patinate che mettono in mostra il corpo scolpito della ragazza. Non mancano nemmeno scatti di Diletta a lavoro, visto che la ragazza è uno dei volti giovani dello sport più apprezzati nel panorama televisivo italiano. La sua avvenenza è stata spetto oggetti di pesanti critiche da parte delle colleghe, soprattutto di Paola Ferrari con la quale non scorre buon sangue. La polemica tra le due è stata piuttosto accesa nei mesi scorsi, con un vivace scambio di accuse tra le due sui presunti reciproci ritocchi estetici. Diletta Leotta, però, ha dalla sua la freschezza della giovane età e un esercito di fan pronto a sostenerla, pertanto ha facilmente superato il momento di tensione con la sua collega ben più esperta e ha continuato a mostrare ai suoi seguaci la sua quotidianità con scatti hot.

L'ultima immagine ha catturato l'attenzione di quasi 200.000 follower in poche ore e sono stati tanti i commenti positivi, spesso a sfondo sessuale, lasciati sotto il post. Pare che Diletta Leotta in queste ore si trovi in vacanza a Venezia stando al panorama che si può ammirare fuori dalla sua finestra. La bella giornalista si è fatta ritrarre mentre consuma la sua colazione con indosso esclusivamente un succinto baby-doll nero di pizzo. Truccata e pettinata di buon mattino, Diletta ha scatenato anche un po' di sana invidia in alcune sue seguaci: “uguale a noi appena sveglie”, scrive una ragazza, a cui fa eco un'altra “vorrei avere la tua pelle Dile e non solo”. Diverso, ovviamente, è il tenore dei commenti maschili: “Vorrei tanto essere quella poltrona” scrive un ragazzo, “Vorrei essere quella tazzina” scrive, invece, un altro. Molti sono i commenti che definiscono Diletta Leotta “illegale” per la sua bellezza fuori dal comune. La ragazza difficilmente commenta e risponde ai suoi ammiratori, ma è indubbio che tutte queste attenzioni non possano che farle piacere.