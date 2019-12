Diletta Leotta e Cristiano Ronaldo, la combo è spaziale

Cosa ci fa Diletta Leotta con Cristiano Ronaldo? Niente di sospetto, o almeno così pare, visto che Cristiano Ronaldo si è voluto raccontare senza filtri a Dazn nell'ultimo episodio del 2019 di Linea Diletta. Intervistato dalla giornalista e conduttrice più sexy d’Italia, il fenomeno della Juventus ha ripercorso i suoi primi 18 mesi in bianconero parlando dell'universo Juventus, ma anche dei suoi piani a breve-medio termine.

Una cosa è certa: i tifosi della Juventus sperano che Cristiano possa continuare ancora a lungo con la maglia bianconera. A conferma della sua volontà di restare, il fatto che a Torino il portoghese abbia trovato un ambiente in cui si è subito adattato alla perfezione. "Il mio primo ricordo torinese? Mi ricordo bene la presentazione allo stadio, era emozionante: c’erano i tifosi, c’era la mia famiglia, c’erano i miei amici. Mi piace tutto della Juve: c’è una grande cultura, è il miglior club italiano, c’è una grande storia alle spalle, sono contento di essere qui, ho desiderio di vincere tanti trofei con la Juve, comunque mi piace tanto la cultura, non solo quella della Juve, ma quella italiana in generale" , ha dichiarato.

Questa e molte altre ancora le dichiarazioni di Cristiano nell’intervista guidata dalla Leotta. Tuttavia, ciò che ha catalizzato l’attenzione sui social è stato il selfie che la bellissima Leotta ha condiviso sul suo account Instagram. Nel post in questione, vediamo infatti Diletta Leotta accanto a Cristiano Ronaldo come fossero una vera coppia. La coppia perfetta a detta di moltissimi follower. "Coppia 2020" , "Non succede, ma se succede…" , "Che coppia" , "Tutti muti…" e "Non so chi tra i due avesse la fortuna di incontrare l’altro/a" , si legge tra i commenti in fondo al post.

Come ben ricordiamo, qualche tempo fa erano state sparse delle voci, che poi si sono rivelate fake news, riguardanti un loro possibile flirt, ma ovviamente non è stato così. I due, infatti, sono soltanto giornalista e calciatore i quali, come è giusto che sia, vengono a contatto professionalmente. Durante questo programma, infatti, la Leotta intervista personaggi famosi del mondo del calcio, cercando di affrontare tematiche non solo legate all’attività sportiva, ma anche al passato e alla vita privata dei giocatori.

In questo caso, quindi, il post su Instagram di Diletta Leotta non voleva far altro che ricordare a tutti i suoi follower che era stata messa finalmente online la sua intervista al campione. Qualcuno, però, visibilmente più interessato alla sfera sentimentale che a quella lavorativa, continua a sperare in un colpo di fulmine. Staremo a vedere!

