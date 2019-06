Diletta Leotta e la Hunziker insieme, ma spunta il like di Francesco Monte

Due fra le donne più desiderate dagli uomini italiani: ecco come si potrebbe riassumere il selfie che Michelle Hunziker e Diletta Leotta si sono concesse dopo che hanno assistito al concerto del cantautore di Halifax, Ed Sheeran.

Le due presentatrici, la prima in attesa della finalissima di All Together Now, la seconda reduce dalla prima stagione di Dazn e al momento sulla bocca di tutti per la rottura con il fidanzato storico, si sono incontrate e si sono fatte scattare una foto che la bella Diletta ha accompagnato scrivendo queste parole: “Two blondes is megl che one” , parafrasando una famosissima pubblicità.

Ovviamente, boom di like e commenti a non finire - che, stranamente, dopo poche ore vengono disattivati. Tuttavia, nonostante la loro bellezza disarmante, i followers hanno notato l’ennesimo like da parte di Francesco Monte. In rete, infatti, si moltiplicano le voci secondo cui la Leotta e l’ex tronista, da poco tornato single, si starebbero frequentando.

I fan sentenziano: “Potevi essere veramente felice: avevi successo e una donna fantastica. Adesso ti rimane solo il successo, ma quanto durerà? Pensi che ne è valsa la pena?” , “Questi mi piace confermano che pensi solo al business, dei sentimenti non te ne importa niente!” e “Sei solo interessato ai soldi” . Infine, c’è chi, alla vista dei like per la Leotta, cerca di farlo sentire in colpa: “Francesco pensa che Giulia in un angolo della sua casa che tu conosci benissimo ha ancora le foto con te. Le ho viste in un video e questo ti dovrebbe far pensare che donna che è” .

