Diletta Leotta e Francesco Monte hanno un flirt? La smentita della giornalista non convince

“ Io e Francesco Monte siamo amici. C’era lui con me nel video girato in treno? Non ne so niente… ”. Con queste parole Diletta Leotta ha liquidato un inviato di Tabloit che l’ha pizzicata all’ingresso degli studi di Radio 105, dove la conduttrice più seguita su Instagram ogni giorno fa da arbitro che tiene a bada gli uomini di 105 Take Away.

La stella catanese di Dazn ha chiuso la sua relazione con Matteo Mammì, l’ex dirigente di Sky Sport a cui è stata legata per quattro anni, e i tabloid la vogliono sempre più vicina all’ex tronista protagonista del “cannagate” all’Isola dei Famosi. Nel filmato di Tabloit, Diletta è apparsa ben poco convincente nella sua smentita. Tra l’altro sia lei che Monte sono recentemente tornati single: Francesco ha lasciato l’ex gieffina Giulia Salemi. Nella foto postata su Instagram dal treno poco dopo la Story in cui saluta un caro amico di Monte, la Leotta è apparsa in compagnia del suo cane Brandino. I commenti dei suoi follower in merito si sono sprecati.

Diletta Leotta e Francesco Monte escono allo scoperto?

La relazione tra Diletta Leotta e Matteo Mammì sembrava solidissima fino a qualche tempo fa. Ospite di Verissimo lo scorso aprile, la presentatrice aveva raccontato del desiderio di diventare madre. “ Abbiamo un rapporto di grande complicità. Mi piacerebbe diventare mamma con lui, io arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma ”, aveva rivelato a Silvia Toffanin.