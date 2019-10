Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina tutto finito? Il pugile fotografato a Miami con una mora

La storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina potrebbe essere già finita. Dopo un'estate bollente, fatta di baci appassionati in barca, feste in piscina e romantiche cene, una delle love story più chiacchierate degli ultimi mesi potrebbe essere già arrivata al capolinea. Il pugile è stato sorpreso dai paparazzi in dolce compagnia a Miami. Le foto pubblicate sul settimanale Diva e Donna mostrano King Toretto godersi un pomeriggio di sole insieme a un'avvenente sconosciuta. Scardina e la giovane mora parlano e scherzano mentre prendono il sole sui lettini. Poco prima di andarse, il pugile sembra addirittura prendere per mano la ragazza.

Ora che Daniele Scardina è tornato a Miami, dove abita e si allena, la lontananza da Diletta Leotta potrebbe aver affievolito il sentimento tra loro. La popolare conduttrice è impegnata a Milano tra la radio e le telecronache sportive mentre il pugile è rientrato in Florida per prepararsi all'incontro del prossimo 25 ottobre, che si svolgerà proprio a Milano. Dopo un'estate appasionata, fatta di foto e smentite sulla loro relazione, sembra dunque che la lontananza abbia giocato un brutto scherzo a Diletta Leotta e Scardina.

A fargli dimenticare la popolare conduttrice potrebbe averci pensato proprio la bella mora con cui il pugile italiano è stato sorpreso dai fotografi. Nelle foto pubblicate dal settimanale lei, shorts di jeans e canotta bianca stile top, si rilassa sotto il sole di Miami con il pugile, chiacchierando e guardando il cellulare, mentre lui si siede sul lettino accanto alla giovane e inizia a gesticolare. Pochi scatti che li immortalano insieme prima di ritornare ognuno a propri impegni, in vista del rientro a Milano.