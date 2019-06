Diletta Leotta e le rose misteriose

Mario Balotelli si sta allenando a Castel Mella, in provincia di Brescia in vista della prossima stagione che non si sa ancora dove lo vedrà protagonista. Supermario è arrivato ieri al centro di allenamento con un nuovo bolide che non è passato di certo inosservato agli occhi di critici e fan. L'ex attaccante di Inter e Milan ha ancora un contratto in essere con i francese dell'Olympique Marsiglia ma sembra che il suo futuro in Ligue 1 sembra terminato. In Italia ci sono due club che potrebbero provare il colpo ad effetto: il suo Brescia, difficile, o l'ambizioso Parma che è da settimane che l'ha messo nel mirino.

Balotelli si allena e nel frattempo entra nella rosa dei nomi dei corteggiatori di Diletta Leotta che diventata di nuovo single è stata subito accostata a diverse celebrità, calciatori o ex concorrenti di reality come Francesco Monte, gossip subito smentito dalla mamma della punta di diamante di Dazn. L'ex volto di Sky, inoltre, recentemente ha ricevuto alcuni mazzi di fiori con relativo invito a cena da parte di una persona sconosciuta che si è firmata solo con le iniziali M.B. In tanti si sono scatenati in questi giorni mettendo appunto nella lista Mario Balotelli, il playboy Marco Borriello, ritiratosi dal calcio giocato, fino ad arrivare ad André Silva, ultimo in ordine di tempo, anche se il portoghese non ha nulla a che fare con le iniziali di quel biglietto recapitato alla Leotta che nel frattempo si gode il suo periodo da single e le sue vacanze prima di rientrare a lavoro in vista della prossima stagione.