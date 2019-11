Diletta Leotta a Sanremo 2020?

La febbre di Sanremo 2020 continua a salire e, secondo recenti rumors, sembra proprio che Diletta Leotta sia la prima valletta di Amadeus ad essere stata confermata.

Il nome della conduttrice sportiva di Sky era già stato fatto settimane addietro e, prima dello scoop lanciato dal settimanale Chi, era stata proprio Striscia la notizia a sostenere che la Leotta fosse una delle protagoniste femminili certe della prossima edizione del Festival della Musica Italiana. Il tg satirico di Antonio Ricci, però, aveva sollevato una polemica in merito: la Leotta, infatti, ha come management MN Italia che, com’è noto, si occupa di comunicazione e farà l’ufficio stampa di Rai Play e del Festival. Coincidenze sospette secondo Striscia che, come ogni anni, continua le sue indagini sulla kermesse musicale.

Intanto, oggi, il settimanale Chi dà per certa la presenza di Diletta Leotta sul palco del Teatro Ariston. Come raccontato dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini, sembra che la conduttrice sportiva debba solo firmare il contratto e, secondo i rumors, accanto a lei potrebbe esserci una collega mora. Amadeus, infatti, ha deciso di rifarsi alla tradizione di Pippo Baudo, che sceglieva come protagoniste femminili due donne dall’apparenza opposta e, se la Leotta sarà la valletta bionda, accanto a lei si dice possa arrivare o Lorella Boccia o Elisabetta Gregoraci.

Per queste ultime due le candidate alla co-conduzione del Festival di Sanremo 2020 sarebbe la prima volta sul palco del Teatro Ariston, mentre per la Leotta si tratterebbe di un ritorno nella riviera ligure. Nel 2017, infatti, Diletta fu ospite di una serata della kermesse canora ai tempi condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi e sollevò una polemica per l'abito indossato. La Gregoraci, invece, nel 2018 è stata scelta come madrina di Casa Sanremo, ma non ha mai calcato il palcoscenico dell’Ariston, così come la ballerina Lorella Boccia, fresca di matrimonio con Niccolò Presta.

Infine, il settimanale Chi svela due super ospiti della 70esima edizione del Festival: sembra che oltre a Fiorello e Jovanotti, Amadeus sia riuscito ad ottenere la presenza di Tiziano Ferro e Laura Pausini che, oltre a cantare, pare condurrà anche la serata finale.