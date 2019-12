Diletta Leotta scambia Venditti per Battisti e Paola Ferrari l'attacca: "Pronta per Sanremo"

Dopo essere stata al centro del gossip per via di una gaffe compiuta al Gran galà di calcio 2019, Diletta Leotta ha commesso un clamoroso errore, nel commentare le immagini finali della partita di calcio Lazio-Juventus. “I tifosi stanno cantando 'I Giardini di Marzo' di Venditi!” , ha erroneamente esclamato Diletta Leotta, alla visione dell'rvm che mostra i cori dei festeggiamenti -fatti dalla curva di tifosi bianco-celeste- per lo schiacciante risultato del 3-1 segnato dalla Lazio.

Un commento, quello vergato dalla conduttrice sportiva Leotta, che ha spiazzato non solo gli appassionati di calcio, ma anche i fruitori della musica italiana. Diletta ha sbagliato a scambiare Antonello Venditti per Lucio Battisti: I giardini di marzo, infatti, è un brano di Battisti e non del famoso tifoso della Roma nonché ex marito di Simona Izzo.

Intanto la nuova gaffe, compiuta da Diletta Leotta, è stata commentata da molti utenti sui social, in particolare dall'acerrima rivale di quest'ultima, Paola Ferrari. “È pronta per Sanremo”, ha, infatti, sentenziato la Ferrari sulla Leotta, sotto un tweet critico condiviso da un utente. E le parole al veleno, lanciate in rete dalla Ferrari, seguono alle ultime indiscrezioni sulla settantesima edizione del Festival della canzone italiana in arrivo, che vedono la Leotta in lizza per il posto di valletta al fianco del conduttore, Amadeus. Sanremo 2020 verrà trasmesso dal 4 all'8 febbraio -salvo cambiamenti nel palinsesto ufficiale delle reti Rai- e, al momento, vede confermati, tra i concorrenti Big, il cantante Irama e la cantautrice Levante. O almeno questo è quanto trapela sul Festival, dai rumor riportati nelle ultime ore da Chi magazine e il giornalista Gabriele Parpiglia.

Diletta Leotta e la gaffe al Gran Galà del Calcio 2019

Tralasciando la non conoscenza mostrata dalla Leotta in campo musicale, durante la partita Lazio-Juve, Diletta era stata recentemente protagonista di un altro errore, commesso nel corso del Gran Galà del calcio 2019 AIC (evento organizzato dall'Associazione Italiana Calciatori, ndr). Nello specifico, la conduttrice aveva presentato il calciatore Samir Handanović, sostenendo che per quest'ultimo si trattasse della prima presenza al noto evento sportivo tenutosi al Megawatt Cour di Milano: "Questa per te è la prima volta su questo palco. Quanto è importante ricevere questo premio?". E, di tutta risposta, il calciatore sloveno aveva prontamente smentito la Leotta: "È la terza volta per me. Vedo che sei ben informata, però non importa, ti scuso....".

Diletta Leotta: “I tifosi che cantano i giardini di marzo di VENDITTI.”

