Sanremo 2020, Irama primo big in gara?

Mancano poche settimane all'inizio della nuova edizione del Festival di Sanremo, che verrà mandata in onda -salvo cambiamenti repentini nel palinsesto delle reti Rai- dal 4 all'8 febbraio 2020. Nel nuovo anno ormai alle porte, si assisterà alla settantesima edizione del Festival della canzone italiana, che verrà condotta da Amadeus. Intanto, secondo le ultime indiscrezioni su Sanremo 2020 trapelate dal web è stato ufficializzato il nome del primo concorrente Big confermato per la gara sanremese.

L'indiscrezione in questione è stata spifferata da due fonti autorevoli, ovvero Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, e l'autore tv nonché giornalista Gabriele Parpiglia. Quest'ultimo ha comunicato l'identità del primo Big di Sanremo 2020 nella rubrica da lui gestita per il programma radiofonico Strada Facendo, un format di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri.

“Tra i concorrenti di Sanremo ci sarà un gradito ritorno -ha confidato Parpiglia, sulle frequenze di Rai Isoradio- un cantante nato e cresciuto musicalmente nella scuola di Amici: Irama. Irama sarà uno dei concorrenti del cast di Amadeus”. Al cantante ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi, Irama, si sarebbe aggiunto anche il nome di Levante, così com'è stato anticipato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, Chi magazine: “Le stelle di Sanremo. Due nuovi nomi sono entrati nella galassia di Amadeus per il prossimo Festival. Si tratta dell’ex fidanzato di Giulia De Lellis e vincitore di Amici, Irama e la bellissima Levante”.

Le indiscrezioni su Sanremo 2020, emerse nelle ultime ore, seguono ad una clamorosa smentita giunta da parte di Francesco Monte. Quest'ultimo, ex imitatore di Tale e quale show ha riportato alcune dichiarazioni sul recente rumor che lo vedeva in procinto di partecipare all'imminente nuova edizione del Festival di Sanremo. “Dopo l’esperienza a Tale e Quale Show - questo è quanto emergeva diverse ore fa circa il gossip sull'ex volto di Uomini e donne, trapelato da Chi magazine -, Francesco Monte, che ha mostrato discrete doti canore, ha ricevuto una telefonata inaspettata da Toto Cutugno. Il cantante ha scritto quattro pezzi per l’ex tronista. E la collaborazione è già in atto. A che cosa punta la strana coppia?”.

Francesco Monte sarà a Sanremo 2020?

Alla luce di quanto era di recente emerso su Chi magazine, in molti si auguravano di poter assistere al debutto di Francesco Monte da cantante, in occasione della settantesima edizione del Festival di Sanremo. Ma stando a quanto riferito dallo stesso ex naufrago, incalzato dal rotocalco dedicato ai protagonisti di Uomini e donne, la cosa non avverrà. "In gara fra i Big di Sanremo? Non esageriamo – ha fatto sapere Francesco Monte, nella sua intervista concessa a Uomini e donne magazine . – Era una strada che prima non avrei preso in considerazione, ma i commenti positivi che ho ricevuto mi hanno incoraggiato tantissimo. Bisogna anche aprirsi alla mentalità che sia giusto che una persona sappia fare più cose e sia completa. È arrivata una proposta interessante, per una canzone di Natale da eseguire con altre persone, sto valutando”.

Segui già la pagina di gossip de Il giornale?