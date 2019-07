Diletta Leotta scatena i social: “Anche il mare si agita davanti a te”

Boom di like per Diletta Leotta che in un sexy costume azzurro si gode le sue vacanze a Ibiza. L’ultimo post della bella conduttrice di DAZN ha scatenato i suoi follower, decisamente ammaliati dalle sue curve mozzafiato.

La Leotta posa per l’obiettivo mentre si tiene forte al parapetto di una barca che sfreccia ad alta velocità. Capelli biondi al vento, sorriso disarmante e décolleté in bella vista per uno scatto che sta facendo impazzire i social.

“ Respira questa libertà ” scrive la conduttrice sportive nella didascalia a corredo della sexy immagine e secondo i suoi fan non dovrebbe avere alcuna difficoltà a respirare visti i suoi “ polmoni decisamente gonfi ” che potrebbero servirle da “ boe galleggianti se cade in acqua ”.

Alla bella “ Diletta a poppa ”, come viene definita dai suoi ammiratori, “ tutto può succedere tranne che di annegare ” perché “ grazie a Madre Natura non ha bisogno di salvagenti ”.