Diletta Leotta sempre più sexy. I fan: “Perché cancelli i capezzoli?”

Nonostante ultimamente si parli spesso di Diletta Leotta a causa della fine della storia con l’ex fidanzato storico Matteo Mammì, la bella conduttrice di Dazn brilla anche di luce propria e non è raro trovare il suo nome, oltre che le sue foto esplosive, su siti e giornali di gossip.

Infatti, nonostante l’estate sia dietro l’angolo, la bella Diletta è già al lavoro con W Radio Playa, pronta per intraprendere “una nuova avventura tra musica, radio ed estate tutti i giorni dalle 14 su #Italia1 con tantissimi ospiti!” . In onda dal 15 luglio su Italia Uno, la Leotta sarà ancora una volta affiancata dal collega Daniele Battaglia.

Tuttavia, nonostante la natura dello scatto condiviso su Instagram fosse quella di annunciare il nuovo programma radiofonico, i fan si sono lasciati distrarre dal soggetto del post, anziché focalizzarsi sul messaggio.

Nello scatto in questione, Diletta indossa un abitino bianco molto aderente che le disegna seno, girovita e fianchi. Un’esplosione di curve e sensualità che ha mandato in delirio il suo fedele esercito di follower – ad oggi più di 4 milioni. Ecco alcuni tra i commenti più comuni: “Sei stupenda” , “Ti voglio sposare” e “Un panorama mozzafiato” . Non manca poi chi confessa un po' di invidia per Davide.

Del tutto unico nel suo genere, infine, un commento di un utente: “Perché cancelli i capezzoli?” .

