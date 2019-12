Diletta Leotta senza slip, i fan impazziscono

Diletta Leotta provoca involontariamente trambusto tra i fan di Instagram, per uno scatto tenero con il suo cagnolino.

La giornalista sportiva ha infatti pubblicato un’immagine che la ritrae con il suo “miglior amico”, con la didascalia “ Manca poco e si torna a casa da te ” e le emoji di un cane, una casetta, un cuore, un albero di Natale e l’hashtag #sicily. Leotta è quindi in partenza verso la Sicilia per le vacanze natalizie, che si presume trascorrerà in famiglia.

Fin qui tutto abbastanza consueto e comune, se non fosse che ai follower non è sfuggito un dettaglio non da poco nella fotografia. Lo scatto sembra essere stato realizzato in estate: il sole è luminoso e Leotta siede su un lettino in un giardino o in uno stabilimento balneare. Addosso ha un giubbotto di jeans e sembra non portare nulla sotto, dato che il cane le copre gran parte del corpo. Così alcuni hanno ipotizzato che sotto al giubbino Leotta sia senza costume o, almeno, senza slip. Con tutta probabilità si tratta di uno di quei bikini o costumi da bagno molto sgambati che negli ultimi tempi sono tornati in auge, una sorta di revival della moda degli anni ’80, spesso celebrata in televisione da serie come “Stranger Things” o “American Horror Story: 1984”.

Quale che sia la verità, i follower si sono scatenati in like e commenti. C’è chi suggerisce di spostare il cane - ipotesi al limite del fantascientifico, dato che non è una diretta, ma una foto realizzata nel migliore dei casi la scorsa estate - o altri che ironizzano sull’espressione dell’animale.

Ci sono stati, tuttavia, anche molti altri fan che invece si sono concentrati sui complimenti: Leotta viene elogiata dai follower per il suo fascino naturale e c’è anche chi si è speso per la tenerezza del suo cucciolo, cui la giornalista sembra molto affezionata. Tra i follower celebri che mandato un’attestazione di affetto alla foto di Diletta e del cagnolino c’è la cantante Paola Turci.

Intanto Leotta si prepara a un 2020 spumeggiante: si vocifera che sarà una delle conduttrici sul palco del Festival di Sanremo.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?