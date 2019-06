Diletta Leotta in sexy bikini rosa manda in tilt i social

In vacanza a Saint Tropez, la stupenda Diletta Leotta accende la fantasia dei suoi fan pubblicando una sua foto in bikini rosa Barbie il cui reggiseno riesce a stento a contenere le sue forme davvero strabordanti.

Abbronzata, super hot e sorridente, Diletta Leotta in questo scatto appena condiviso su Instagram è il ritratto dell’estate che pare finalmente arrivata, almeno a guardare la bellissima giornalista sportiva che, in riva al mare, tra le onde che si infrangono sulla risacca, si gode il sole della riviera francese, con i lunghi capelli biondi nascosti da un cappellino sportivo e un paio di occhiali da sole dalle lenti blue come il mare alle sue spalle.

In meno di 4 ore il suo post ha già guadagnato migliaia di like e visualizzazioni e una pioggia di commenti entusiastici dei suoi milioni di follower che, sebbene la stagione calcistica sia finita e la splendida Diletta non sia più in onda su DAZN, si consolano al pensiero di poterla ammirare in bikini sui social ora che l’estate sembra davvero arrivata, dopo che la primavera è stata praticamente inesistente per via del maltempo che ha colpito l’intera penisola.

Ma è ora di guardare alla bella stagione in arrivo e soprattutto alla sempre super hot Diletta Leotta ritratta tra le onde. “ Persino il mare si è agitato ”, commenta a tal proposito un follower, mentre altri, ipnotizzati dal prosperoso décolleté, non capiscono perché in Francia “ le boe di segnalazione sono così vicine alla riva ” e si chiedono: “ Ma a che servono due boe a riva? ”.

Dubbi subito fugati da un utente: “ Servono da quando molta gente, vedendole, va in tilt perdendo la capacità di nuotare ”. Di certo Diletta Leotta non perde mai la capacità di sedurre e, se questo è solo il preambolo, la bella giornalista, come sperano tutti i suoi follower, sembra promettere “ un’estate davvero bollente ”.



