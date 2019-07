Diletta Leotta si scatena a tempo di musica sullo yacht

Con l’arrivo dell’estate, si sa, gli outfit si fanno sempre più sexy e succinti e nessuna celebrity è in grado di resistere a questa tendenza. Così, proprio in queste ore, sta spopolando il balletto delle bellissima Diletta Leotta, regina di Dazn.

Infatti, dopo la fine della storia d’amore con l’ex fidanzato storico Matteo Mammì, la Leotta si sta ora godendo le vacanze da single, regalandosi un meritato riposo in vista della ripresa della stagione calcistica e televisiva. Tornata dalle Baleari si è quindi diretta in Sardegna, dove si trova al momento assieme a delle amiche, non rinunciando ovviamente al suo smartphone. Spesso e volentieri, infatti, Diletta condivide storie e scatti che allietano i caldi pomeriggi estivi dei suoi oltre 4 milioni di follower su Instagram.

L’ultimo video è regalato dagli amici di @chiamarsibomber, irriverente pagina social sul calcio, che ha postato un filmato in cui vediamo Diletta Leotta ballare, muovendo il suo divino lato b a tempo di musica a bordo di uno yacht di lusso.

Inutile sottolineare che le sue movenze abbiano fatto girare la testa ai maschietti, con tanto di boom di like e commenti. “Che caldo che fa!”, “Non abbiamo ancora commentato perché sono 25 minuti che lo stiamo guardando in loop” , “Come si scarica questo video?” , "Non c’è competizione che tenga” e "Voglio rinascere Daniele Battaglia", sono solo alcuni dei commenti che i suoi fan hanno lasciato nello spazio in fondo al post.

Tuttavia, un utente si è mostrato piuttosto insoddisfatto ed ha scritto (non proprio educatamente): “Scusatemi ma il culone che si vede in Tv da vestita dove minchia è finito? Non mi direte che usa la gomma piuma...” .

