Diletta Leotta svela il suo sogno: "Sognavo di essere come lei"

Nella vita, tutti prima o poi sognano di essere qualcun altro. I miti sono i fari che guidano le nostre esistenze e anche quelli che oggi sono imitati dagli altri, in passato hanno avuto un ideale a cui ispirarsi. Diletta Leotta ha svelato il suo attraverso un post su Instagram risalente a diversi anni fa, quando sognava di diventare come Federica Pellegrini.

Benché tra le due ci siano solo 3 anni di differenza, la giornalista sportiva quando aveva 12 anni voleva imitare il suo mito sportivo, un giovanissima Federica Pellegrini che iniziava a mostrare al mondo la sua forza. Lo scatto condiviso da Diletta Leotta la ritrae mentre esce dalla piscina con indosso un costume professionistico lungo. Il fisico della giornalista era già ben definito e si iniziavano a intravedere le forme che, da lì a qualche anno, avrebbero fatto girare la testa e battere il cuore a milioni di uomini.

“ Qui è quando a 12 anni sognavo di essere come lei ”, scrive Diletta Leotta nel post che menziona la Divina e che, nemmeno a dirlo, ha fatto il pieno di like raggiungendo quasi quota 230mila. In realtà, la Leotta non ha condiviso esclusivamente la foto vintage in costume. Il post è formato da due immagini, delle quali una proprio in compagnia di Federica Pellegrini. L'occasione per scattare la foto con la Divina, con il suo mito, è stata la partecipazione di entrambe a Il Festival dello Sport, evento curato dalla Gazzetta dello Sport.

Sono passati tanti anni da quando Diletta Leotta sognava di ripercorrere la scia di Federica Pellegrini e il destino per lei ha riservato un altro percorso. Nonostante questo, oggi è un'affermata giornalista sportiva amatissima e continua a seguire le imprese di Federica Pellegrini, la più forte nuotatrice che l'Italia abbia mai avuto e che alle Olimpiadi di Tokyo gareggerà per l'ultima volta prima del ritiro.