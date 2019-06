Il diluvio non ferma il concerto delle Spice Girls

Nulla può fermare la reunion delle Spice Girls, neanche la pioggia torrenziale che sta devastando l'Inghilterra.

L’ondata di mal tempo e le piogge torrenziali non hanno fermato i concerti delle quattro Spice Girls, che seppur bagnate fino al midollo hanno portato fino alla fine lo show all’Ashton Gate Stadium di Bristol.

Baby Spice, alias Emma Bunton, ha condiviso sul suo Instagram una foto dove si mostra completamente inzuppata dopo essere salita sul palco insieme alle altre tre ragazze. Emma e Geri hanno indossato delle giacche di plastica per proteggersi dal diluvio, ma nonostante questo si sono comunque inzuppate vista la pioggia torrenziale.

Mel C e Mel B invece, sono uscite sul palco senza alcuna protezione e dopo poco erano completamente bagnate con i capelli e il trucco disfatto. Tra l’altro Mel B, in questo tour indossa una parrucca e i riccioli che si vedono non sono quelli degli esordi delle Spice.

I fan hanno apprezzato moltissimo lo sforzo della band e per tutto il tempo si sono scatenati e hanno supportato le ragazze, nonostante anche loro fossero sotto una pioggia battente con il fango che arrivava fino alle ginocchia.

Le Spice hanno altre sei date prima di approdare al gran finale allo stadio di Wembley a Londra. Victoria Beckham, la grande assente, dovrebbe partecipare ad uno dei concerti, purtroppo però solo tra il pubblico e non sul palco. La moglie di David Beckham, infatti, è appena tornata da una vacanza a Miami insieme a tutta la famiglia.