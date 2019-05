Al via il Tour delle Spice Girls: Victoria e David Beckham inviano un messaggio

Tutto è pronto per il concerto che, questa sera, segnerà il ritorno sul palco delle Spice Girls. Stasera al Croke Park di Dublino prenderà, infatti, il via il tour ufficiale della band femminile simbolo degli anni ‘90. Melanie Brown, Geri Halliwell, Melanie C ed Emma Bunton sono pronte, ma non Victoria Beckham.



La Posh Spice non parteciperà, infatti, alla reunion (fatto già noto) salvo comparire come ospite d’eccezione in una o più date non ancora svelate. Il marito di Victoria, David Beckham ha voluto però mandare un messaggio al gruppo attraverso i social, inviando i suoi personali auguri alle Spice Girls attraverso le stories di Instagram. In fin dei conti la moglie è stata parte integrante del gruppo e loro si conobbero proprio negli anni in cui le Spice erano all'apice del successo. "Essendo una persona che ha passato gli ultimi 23 anni della sua vita con una Posh Spice so quanto emozionante possa essere questo giorno e voglio augurare alle ragazze buona fortuna in questo incredibile tour. Ci sarà sempre e solo una Posh Spice". Una dedica rivolta non solo alle quattro Spice, ma anche alla moglie che deve la sua notorietà e fortuna proprio al gruppo musicale.

Poco dopo anche l’ex Spice Girls Victoria Beckham ha pubblicato sul suoi profilo Instagram una foto del quintetto con una dedica speciale: "Buona fortuna alle ragazze oggi che iniziano il loro tour! x VB #FriendshipNeverEnds". Lei, nonostante sia ancora legata alle colleghe, non ha voluto però interrompere i suoi impegni di lavoro, preferendo la sua fortunata carriera da stilista al ritorno sul palco.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?