La Disney pensa già al prossimo live action: è in arrivo Hercules

Il leoncino Simba con la sua criniera e il suo coraggio ha portato milioni e milioni di dollari nelle casse della Disney in poco più di una settimana. Dato il successo planetario dell’esperimento il colosso americano ha deciso di proseguire con i live action. Il prossimo sarà dedicato al semi-dio più famoso di tutti, l’eroe Hercules.

La versione a cartone animato della Disney del 1997 ancora diverte il pubblico di grandi e piccini, colpiti dai continui tentativi, tutti falliti, dello zio Ade, fratello di Zeus, di sfuggire dagli inferi e conquistare l’Olimpo. Il personaggio di Ade, con i suoi capelli di fuoco e la sua ironia pungente, è certamente il più amato del cartone animato. Chi interpreterà questo ruolo nel live action?

Il sito We Got This Covered scommette che il personaggio verrà affidato all’attore Benedict Cumberbatch, lo Sherlock Holmes dei tempi moderni. Il suo aspetto fisico potrebbe adattarsi bene al cattivo Ade, inoltre ha più volte dimostrato di essere un tipo “simpatico”: come quando s’intrufolò in uno dei selfie scattati da Ellen DeGeneres al Dolby Theatre durante la cerimonia degli Oscar o come quando alzò le braccia in aria saltellando dietro agli U2 sul red carpet.

La notizia non è ancora ufficiale e un altro nome pare si contenda il divertente ruolo: Trevor Donovan, Teddy nello spin-off di Beverly Hills 90210. Il ruolo di Hercules potrebbe invece essere affidato al muscoloso attore Alexander Skarsgård, conosciuto anche per la sua interpretazione in "The Legend of Tarzan".

Per il momento il live action di Hercules rimane un progetto su carta: non si conoscono né i tempi di uscita, né tanto meno i membri effettivi del cast. L’unica certezza pare essere il regista: la nuova pellicola Disney verrà diretta da Scott Derrickson.