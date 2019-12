Prima di diventare una duchessa? Kate è stata una cameriera

La puntata speciale di A Berry Royal Christmas sta diventando un evento unico e raro per tutti gli amanti dei pettegolezzi di corte. Nello show culinario in onda questa sera sul network della BBC, condotto dalla Marry Barry, saranno ospitati Kate Middleton e il Principe William per una puntata speciale. Proprio in questo contesto, mentre i duchi di Cambridge si diletteranno e si sfideranno amichevolmente nel preparare piatti tipici di Natale e delle tradizioni inglese, risponderanno alle domande della conduttrice.

Come riportano le prime indiscrezioni, sarà Kate Middleton a rivelare qualcosa del suo passato, un aneddoto che, almeno fino a questo momento, era sconosciuto ai più. Da quel che sembra, la moglie di William, quando era una ragazzina, ha lavorato per un breve periodo di tempo come cameriera in un pub. "È stata un’esperienza terribile", rivela la Middleton. Ci sarebbe una ragione dietro l’esperienza lavorativa di Kate. Tutto sarebbe avvenuto quando era ancora una studentessa alla St. Andrews. Il Principe era a conoscenza di ogni cosa. A quanto pare, sarebbe consuetudine per gli studenti universitari cimentarsi nei lavori più disparati quando frequentano ancora il college. La scuola di Kate Middleton è molto prestigiosa, non tutti possono accedere o quanto meno sostenere il peso delle tasse e diversi studenti riescono a pagare gli studi lavorando come barman o camerieri. Per omologarsi e per non essere esclusa dal gruppo, anche la Middleton ha voluto improvvisarsi cameriera. È un’esperienza che non rifarebbe, ma sotto certi aspetti, è stata molto utile.

"Ero goffa, molto goffa. A volte preparavo anche dei cocktail e molto spesso facevo troppi danni. Ma è stata un’esperienza molto formativa", afferma la duchessa. Durante la trasmissione rivela che più volte si cimenta ai fornelli, preparando i piatti preferiti di William e, soprattutto, si dilettava a preparare i pasti per tutti i volontari durante le feste di Natale. Una scelta che le fa onore, un gesto di altruismo per se stessa e per i suoi figli, così da insegnare loro il rispetto per le persone più bisognose. La Middleton aggiunge che anche il Principe è un perfetto uomo di casa. Non è un cuoco provetto, ma molte volte prepara delle colazioni da far invidia uno chef stellato.

Una coppia molto affiata quella di Kate e William. Ora si spiega il motivo perché, ad oggi, sono i duchi più amati dal popolo.