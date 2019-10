Per diventare "Kate Middleton" sono serviti 4 milioni e 200 mila euro

Kate Middleton non sarebbe Kate Middleton senza sua madre Carole. L’ex hostess di volo e poi imprenditrice ha da sempre sognato un futuro roseo per le sue figlie, Kate e Pippa, magari a fianco di un bel principe. Carole Middleton sapeva che per raggiungere lo scopo era necessario garantire loro una buona istruzione e avere i contatti giusti. Un progetto che non tutti possono realizzare: la famiglia di Kate avrebbe speso per la sua “preparazione” circa 3 milioni e 690 mila sterline, pari a quasi 4 milioni e 200 mila euro.

Le scuole migliori

Grazie a un fondo fiduciario, istituito da un antenato della duchessa di Cambridge, Kate Middleton ha studiato dagli 8 ai 13 anni alla St. Andrews School di Pangbourne, probabilmente una delle scuole private più costose della Gran Bretagna con una retta di 12-15 mila sterline l’anno. Durante l’adolescenza ha, invece, frequentato il Marlborough College (almeno 30 mila sterline di retta). Dopo la maturità, Kate ha passato un anno “sabatico” tra Cile e Firenze, tutto a spese dei genitori, per poi tornare sui libri all’università St. Andrews, in Scozia. Per gli studi universitari la famiglia ha speso 2 mila sterline l’anno. L’investimento migliore, sebbene sia il meno oneroso, visto che proprio qui Kate Middleton ha conosciuto il grande amore della sua vita, il principe William.

Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei

Per entrare nel “giro” giusto, la famiglia Middleton ha iniziato a seguire le corse dei cavalli, grande passione della Regina Elisabetta, ma non di Kate, che pare essere allergica alla lunga criniera di questi simpatici amici a quattro zampe. Nonostante questo i Middleton hanno comprato un purosangue da competizione, a società con la mamma dell’ex Primo Ministro britannico, David Cameron, e si sono occupati del suo costosissimo mantenimento: almeno 400 sterline al mese.

Come se non bastasse, Kate Middleton eccelleva anche negli sport di squadra, come canottaggio o palla a mano, ed è da sempre un’ottima sciatrice. Fin da piccoli Kate, Pippa e James hanno passato le vacanze invernali in resort esclusivi svizzeri o francesi, mentre quelle estive nelle Indie Occidentali, con una spesa di circa 15 mila euro a persona per un soggiorno.

C’è una pecca, però, nel piano perfetto di mamma Carole, il guardaroba. Decisamente Kate Middleton non è mai stata una fashion victim: il giorno in cui ha conosciuto William indossava un abitino da 48 sterline. Per fortuna anche il principe non bada troppo alle apparenze, e il sorriso smagliante di Kate quel giorno l’ha conquistato ugualmente, sbaragliando tutte le sue avversarie, più ricche e titolate. A quanto pare tutto ha un prezzo, tranne l'amore.