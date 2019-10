"Dopo il divorzio mi sono sentita persa". Angelina Jolie e la separazione da Brad Pitt

Tornata nelle sale con il sequel di Maleficent, Angelina Jolie si trova bersagliata su più fronti, costretta a rivelare dettagli più o meno importanti sulla sua relazione con Brad Pitt, oramai naufragata da tempo. Solo qualche giorno fa, unna fonte vicina all’ex coppia d’oro di Hollywood, si era lanciata in alcune illazione sul matrimonio fra i due, e ora fra le pagine di Madame Figaro, la Jolie si rivela ancora una volta rimescolando le carte.

"È stato un momento difficile. Non mi conoscevo quasi più", afferma al settimanale francese che per l’occasione le ha dedicato persino la copertina. La Jolie e Pitt si sono separato nel 2014 e, da quel momento in poi, è iniziata una dura battaglia per l’affidamento dei figli. "Non ho mai creduto al destino, ma ho cercato di affrontare con tutte le mie forze le sfide che avevo di fronte – continua Angelina Jolie-. Non so cosa mi riservi il futuro ma di una cosa sono convinta: sono in un periodo di transizione, devo ritrovare le mie radici. Il motivo? Con il divorzio ho perso me stessa".

E il motivo di questa sensazione è presto detto. "Tutto è iniziato durante la separazione da Brad. È stato un momento molto complicato – aggiunge -. È stato un momento in cui non mi riconoscevo più. Mi sentivo piccola e insignificante – afferma-. Ero triste ed ero ferita”. Ma Angelina Jolie, nonostante tutto, ha tutte le intenzioni di fare tesoro di tutto quello che è successo. “Sono entrata però in contatto con una nuova me. E nonostante i problemi fisici che avuto, sono contenta di essere qui, di essere viva".