Un documentario per Letizia Ortiz. La regina di Spagna torna in tv

Sono passato più di 16 anni dal momento in Letizia Ortiz ha condotto il suo ultimo telegiornale. Ora è la regina di Spagna ed è legata in un matrimonio solido e pieno d’amore con il sovrano Felipe. Come ha riportato Vanity Fair, la regina sarebbe pronta a tornare in tv ma non come giornalista. Sarà la protagonista di un documentario dal titolo "Professione: Regina".

Il progetto che è stato realizzato dalla reporter tedesca Julia Melchior, sarà trasmesso in Germania nei prossimi mesi. Si tratta di una serie di documentari che si focalizzano sulle sovrane più celebri del XXI secolo e, tra le altre, la scelta è caduta su Letizia Ortiz. La sovrana è stata seguita dalle telecamere per oltre un anno dalla reporter, non solo durante le attività di Palazzo, ma anche durante il suo viaggio a Mozambico e a Roma per il “Simposio sull’alimentazione”. Descritta come una lavoratrice instancabile e una donna molto umana, il documentario tratteggia l’immagine di una sovrana che ha cuore il benessere dei sudditi.

È simbolo di grande affermazione per la Ortiz questo progetto, dato che, all’inizio della sua storia con Felipe, non era ben vista né dal popolo né dalla Corona. Letizia non ha sangue blu e quando ha conosciuto Felipe aveva già un matrimonio alle spalle. Ma la sua tenacia, il suo sorriso e il suo carattere severo e giusto, hanno permesso alla Regina di entrare nel cuore di tutti.