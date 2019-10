Il documentario di Meghan Markle e del principe Harry preoccupa la royal family. "Tutti sono inorriditi"

Le confessioni a cuore aperto di Meghan Markle hanno creato molto scompiglio non solo fra gli estimatori della Corona. La stessa royal family guarda lo scorrere degli eventi con una certa attenzione. Il documentario che è stato trasmesso in patria lo scorso week-end, girato in Africa durante il viaggio dei duchi di Sussex, fa intravedere un ritratto umano e sofferente dei due rampolli reali,tempestati troppo spesso da critiche becere e infondate. E la mossa di Harry di denunciare la stampa per una grave violazione della privacy è solo la punta dell’iceberg.

Dichiarazioni bomba quelle di Meghan e di Harry che, secondo quanto riportano gli esperti di Corte, non sono piaciute ad alcuni membri della famiglia reale, in primis proprio la Regina non approverebbe quanto è stato rivelato dai duchi. "Penso che a Corte sono tutti un po’ inorriditi da tutto quello che è successo – rivela Jonny Dymond, il corrispondente reale della BBC-. Spero che Meghan ed Harry una volta che saranno tornati a Londra possano riflettere molto attentamente sul polverone che hanno sollevato. Sì, perché fuggire a Cape Town non è la risposta a tutti i loro problemi".

Il documentario quindi, secondo le prime stime, pare che abbia influito ancora di più a minare l’immagine pubblica di Meghan Markle, già bersagliata e aspramente criticata. "Ora c’è una vera spaccatura. Harry ha fatto lo stesso errore di sua madre: mostrare il lato umano dei reali al pubblico. Ma non ha capito che i tempi sono cambiati. Ora la monarchia non è più capace di nascondere le crepe".