Il doloroso segreto di Paola Ferrari: "Non ho mai conosciuto mio fratello"

Paola Ferrari, questa mattina, ha annunciato la sua partecipazione a Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele, con un post criptico. “ Alle 10.40 su Rai Uno in diretta da Eleonora Daniele a Storie Italiane. Se volete conoscere un mio doloroso segreto ”, ha scritto la giornalista sportiva più famosa del Paese suscitando grande curiosità tra i suoi seguaci.

È bastato attendere poche decine di minuti per ritrovare Paola Ferrari nel salotto mattutino della prima rete, dove ha iniziato a raccontare un aspetto della sua vita rimasto privato fino a oggi. “ Sono venuta da te perché ci conosciamo da tempo sei una splendida giornalista e collega. Ne ho parlato molto in famiglia e sono stati loro che mi hanno detto: ' È ora che tu cominci a parlarne'. So di essere nel posto giusto. Non mi piace fare la tv del dolore, e chi mi conosce lo sa, ma mi sembra giusto venirne a parlare ”, ha detto la giornalista a Eleonora Daniele come premessa prima di iniziare a raccontare la sua storia.

“ Io sono una mamma e sono una figlia unica: ho avuto sempre voglia di avere un fratello. Poi improvvisamente, 4 anni fa, ho scoperto di avere un fratello, non dirò tutto ma solo perché voglio proteggere le persone emotivamente coinvolte. È un ragazzo splendido, quando vedo le foto mi si ferma il cuore perché ha la mia faccia e i miei occhi ”, ha detto non senza emozione Paola Ferrari. A rivelarlo alla giornalista è stata una persona che non è riuscita a nasconderglielo, anche se ormai era troppo tardi per un incontro. La giornalista ha ovviamente effettuato tutte le ricerche del caso per capire se fosse vero e, a quando pare, questo ragazzo è il figlio che suo padre ha avuto fuori dal matrimonio. Purtroppo il ragazzo è morto a soli 35 anni senza avere la possibilità di sapere di avere una sorella e così la stessa Paola Ferrari, che da figlia unica ha sempre sognato di avere un fratello.

“ Era un ragazzo che ha avuto anche qualche difficoltà economica, e mi è dispiaciuto molto non averlo potuto aiutare. Quando l’ho saputo è stata un’emozione fortissima. Tra l’altro lui era figlio unico come me: il mio grande dolore è che lui non ha saputo di me, io di lui ”, ha affermato la giornalista, che ora vorrebbe andare a salutarlo al cimitero ma la paura di essere riconosciuta la frena.