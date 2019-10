Domenica live, la d'Urso a Cecchi Gori operato d'urgenza: "Volevi curarti da solo"

"Venerdì sera ho dato la notizia che eri uscito dalla terapia intensiva... ti senti giovane come un ragazzino... da due giorni stavi malissimo e volevi curarti a casa da solo...": ha esordito così la conduttrice Barbara d'Urso nella nuova puntata di Domenica live, rivolgendosi a Vittorio Cecchi Gori, ospite della trasmissione in collegamento dall'ospedale presso cui è stato recentemente ricoverato d'urgenza.

Nel nuovo appuntamento tv del talk-show domenicale trasmesso su Canale 5, la padrona di casa d'Urso ha voluto sincerarsi che l'ex compagno di Valeria Marini stesse bene, dopo che quest'ultimo ha accusato i sintomi di quella che si è rivelata un'appendicite acuta. Incalzato dalle domande della d'Urso, sulle sue attuali condizioni di salute, l'imprenditore Cecchi Gori ha assicurato di essersi ripreso, dopo aver avuto un improvviso malore: "Sto abbastanza bene. Come vedi torno sempre. L'ultima volta stavo tanto bene, un incanto, mi è venuta un'appendicite acuta, ai tempi miei la prendevano i ragazzini... mi è venuto da ridere... è vero che sono un ragazzino, ma che devo fa, mi è venuta e che devo fa?!".

Dal suo canto e di tutta risposta, la conduttrice di Domenica Live ha rimproverato l'imprenditore, summenzionando coloro a cui Cecchi Gori dovrebbe essere riconoscente, per averlo prontamente portato in ospedale, al Gemelli di Roma: "Eh ragazzino… Hai deciso di curarti da solo a casa, meno male che Angelo Perrone (un collaboratore, presente durante il collegamento) ha chiamato Rita Rusic (ex moglie di Cecchi Gori) e poi ha chiamato Mario tuo figlio, che ti ha portato in ospedale... ti hanno visto i medici e ti hanno portato subito in sala operatoria". Il celebre ospite in collegamento con Domenica Live è stato operato, all'età di 77 anni, di appendicectomia laparoscopica, per via di un'appendicite acuta con peritonite ed è poi uscito dalla terapia intensiva.