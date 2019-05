Domenica Live, scontro tra Mila Suarez e Alex Belli. Lei: "Non sono pazza"

Continua lo scontro tra Mila Suarez ed Alex Belli nel salotto di Domenica Live, dove i due sono stati ospiti per l’ennesimo faccia a faccia di chiarimento.

La ex gieffina e l’attore, che sono stati fidanzati a lungo, si sono detti addio tra non poche polemiche: lei lo ha accusato più volte di averla abbandonata in un momento delicato e, anche durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello 16, la modella ha parlato di innumerevoli tradimenti da parte dell’ex compagno. Negli studi di Domenica Live, quindi, Barbara d’Urso ha provato – con fatica e inutilmente – a ristabilire tra i due giovani la pace.