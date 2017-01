Domenica Live, Serena Grandi si scaglia contro Giulia De Lellis: "Io sono un premio Oscar, tu?"

La puntata di ieri di Domenica Live è stata piuttosto movimentata, dopo aver mandato in onda le immagini choc di un'aggressione fisica di Alberico Lemme nei confronti di Francesca De André, in studio è andato in onda un siparietto davvero particolare tra Giulia De Lellis e Serena Grandi.

Entrambe chiamate a commentare "il caso Lemme" si sono scontrate duramente sulle loro posizioni. Serena Grandi, infatti, ha subito preso le difese del farmacista e ha ammesso di aver seguito la sua dieta per soli tre giorni (l'attrice aveva già perso in precedenza 15 chili, ndr). Fin qui tutto piuttosto normale, l'attrice ha voluto offrire la sua testimonianza come altri ospiti in studio.

Ma ad un certo punto Serena Grandi in modo molto autoironico esclama: " Ho smesso di fare la dieta a causa di impegni a teatro. Chiamavo Lemme la mattina e gli dicevo: 'Sono quella cicciona di Rimini'. E lui si ricordava e mi prescriveva la dieta giornaliera". Al suono di queste parole, però, è scattata la rabbia di Giulia De Lellis.

" Ma mi spieghi cosa c'è da ridere? - attacca Giulia -. Ti sembra normale che ti dai da sola della cicciona?. Cioè ti autoinsulti e pure te la ridi? Ma che hai da ridere? Ma la testa non ce l’hai se ti fai curare da una persona del genere" . La provocazione della De Lellis non è piaciuta a Serena Grandi che subito ha sbroccato: " Ma cosa ti ridi tu, a scema?! Io rido finché che cazzo me pare. Tu chi sei, di che cosa ti occupi? Io sono un premio Oscar, quindi zitta. Ma vattela a piglia’ in saccoccia. Va a parlare al Grande Fratello. Voglio il tuo bigliettino da visita, porca miseria. Dici a me, alla mia età 'che te ridi'?".

Immediatamente, lo studio si è schierato chi dalla parte di Giulia De Lellis e chi da quella di Serena Grandi. Ma la maggioranza era proprio per l'attrice. Il pubblico, infatti, ha iniziato ad urlare in coro il nome della Grandi e quando la De Lellis parlava partivano soltanto insulti e fischi.

Sui social, contemporaneamente, si è scatenato un putiferio e gli utenti hanno accusato Giulia De Lellis di essere diventata troppo presuntuosa e hanno difeso a spada tratta Serena Grandi.