"Domenica In", Piero Angela: "Non ho mai visto Sanremo"

Qualche momento di imbarazzo a Domenica In. Piero Angela ospite nel salotto domenicale di Rai Uno si è lasciato andare ad una lunga intervista con Cristina Paordi in cui ha raccontato la sua carriera e anche qualche retroscena della sua vita privata. Lo storico conduttore di SuperQuark di fatto ha anche parlato della sua passione per la musica e così la Parodi gli ha chiesto qualche informazione sul Festival di Sanremo. A Domenica In il tema del Festival è il più discusso perché tra poche settimane prenderà il via l'edizione 2018 guidata da Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. La Parodi ha chiesto un pronostico ad Angela con la classica domanda: "Secondo lei, chi vincerà Sanremo?". Angela è rimasto spiazzato e di fatto ha replicato in modo chiaro, gelando così la conduttrice: "Non ho mai visto Sanremo, da pianista e jazzista non vedo di buon occhio il mondo della canzone”. E poi: “Sono andato a Sanremo una dola volta con Rita Levi Montalcini per una iniziativa per raccogliere fondi contro la sla”. Alla Parodi non è rimasta che la scelta di cambiare argomento e andare avanti con l'intervista.