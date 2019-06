Donald Trump e la cena di Stato a Buckingham Palace

La sera del 3 giugno Buckingham Palace si è illuminata di sfarzo e mondanità durante la cena di Stato con cui la regina Elisabetta ha dato il benvenuto a Donald Trump e alla sua famiglia a Londra. Secondo quanto riportato dal sito Royal Central tra i 170 ospiti, vi era la Royal Family quasi al completo: il principe Carlo, Camilla, i duchi di Cambridge e il duca di York, i conti di Wessex, i duchi di Gloucester, i duchi di Kent, la principessa Alexandra, la principessa Anna e il marito Sir Timothy Laurence. Donald e Melania Trump, invece, erano accompagnati da Ivanka Trump, figlia del presidente, dal marito Jared Kushner, Donald Trump jr, Tiffany, Eric e Lara Trump oltre ai membri più importanti dello staff presidenziale. Anche il Primo Ministro Theresa May ha preso parte alla serata.

Durante la cena, spiega ancora Royal Central, Donald Trump ha definito la regina “una grande, grande donna” . In un tweet ha dichiarato che “la regina e tutta la Royal Family sono stati fantastici. Le relazioni con il Regno Unito sono molto forti” . La cena si è svolta in un clima cordiale e rilassato, tanto che il presidente degli Stati Uniti ha più volte lodato la sovrana e, infine, ha dichiarato: “Per conto di tutti gli americani offro un brindisi all’eterna amicizia dei nostri popoli, alla vitalità delle nostre nazioni e all’eccezionale regno di Sua Maestà la regina” . La sovrana, in merito a questa visita ufficiale ha detto: “Le visite dei presidenti americani ci ricordano sempre la stretta e duratura amicizia tra il Regno Unito e gli Stati Uniti e io sono così felice del fatto che abbiamo un’altra opportunità per dimostrare l’immensa importanza che entrambi i nostri Paesi danno alle nostre relazioni” . Infine ha concluso il discorso con un augurio: “Vi invito tutti ad alzarvi e a fare un brindisi al Presidente e alla signora Trump, alla duratura amicizia tra le nostre due nazioni, alla salute, alla prosperità e alla felicità del popolo degli Stati Uniti”. “

In questa atmosfera di amicizia e collaborazione non è mancata la sfida di stile a colpi di abiti e tiare che si è svolta tra Melania Trump e Kate Middleton. La duchessa di Cambridge, come riporta Il Messaggero, indossava un abito bianco (colore domnante della serata e dei look degli ospiti) di Alexander McQueen impreziosito da ruches (strisce di stoffa arricciata simili a piume) e la tiara “Lover’s Knot”, che fu la preferita di Lady Diana. Alle orecchie brillavano gli orecchini di zaffiri e diamanti appartenuti alla Regina Madre, i “fringe earrings” (stiamo parlando dei famosi gioielli che la regina ha proibito a Meghan di indossare). Per la prima volta, come sottolinea il magazine IoDonna, la duchessa ha sfoggiato in pubblico la fascia di Dama di Gran Croce dell’Ordine Vittoriano. Si tratta della massima onorificenza britannica con cui la regina ha voluto premiarla poche settimane fa per i meriti resi alla Corona. Sul petto aveva appuntato un “family order”, cioè una spilla in diamanti con un ritratto in miniatura dei sovrani.

Il Corriere della Sera rivela che la First Lady indossava, invece, uno stupendo abito candido di Christian Dior Haute Couture, che ne sottolineava il fisico slanciato, con scollatura trasparente, guanti lunghi fino al gomito, ricami e tulle. Melania, però, non portava nessun gioiello. La sfida tra Kate e Melania è finita in parità. Entrambe erano glamour e perfette. Anche la regina era elegantissima con la sua “Burmese Ruby Tiara” e l’abito firmato Angela Kelly. Notevole anche il look di Camilla di Cornovaglia, che ha scelto la Diamond Boucheron Tiara, appartenuta alla regina madre e un vestito lungo color crema di Bruce Oldfield. In secondo piano Ivanka che ha sfoggiato un abito di Carolina Herrera ma è rimasta sempre alcuni passi dietro alla coppia presidenziale.