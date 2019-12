Donald Trump saluta prima Camilla, dimenticando la regina Elisabetta

Donald Trump sembra proprio allergico alle regole del protocollo inglese. Al ricevimento per i 70 anni della NATO il presidente degli Stati Uniti ha fatto ben due gaffe sotto gli occhi costernati della regina Elisabetta. Donald e la moglie Melania si sono presentati al cocktail con un ritardo degno di nota, commentato ironicamente da Trudeau, Macron e Johnson in un video che ha fatto il giro del mondo. I tre, ignari di essere registrati, non citano mai direttamente Donald Trump, ma i riferimenti farebbero pensare proprio a lui. Johnson chiede a Macron perché il presidente americano sia arrivato in ritardo. È Trudeau, però, a rispondere, spiegando che Trump ha tenuto una conferenza stampa fuori programma, durata 40 minuti, dopo l’incontro con Macron. Il Primo Ministro canadese sottolinea che questo imprevisto avrebbe lasciato lo staff statunitense “con le mascelle a terra” e questa battuta scatena l’ilarità degli altri leader.

Il Daily Mail, invece, ha riportato una foto che potrebbe restare negli annali di storia (delle gaffe) dell’umanità. In questo scatto si vede Trump, appena arrivato, stringere la mano alla duchessa di Cornovaglia Camilla, dimenticando di porgere i suoi omaggi prima alla padrona di casa, Sua Maestà Elisabetta II. Naturalmente la regina non ha potuto né dire né fare alcunché, ma la sua espressione ha parlato per lei. La fotografia la ritrae proprio nel momento in cui i suoi occhi vispi scagliano un’occhiataccia che sembra un dardo avvelenato in direzione di Donald Trump. Lo scatto è più eloquente di tante parole e, se lo osservate bene, vi parrà di sentire la monarca che dice: “Mr. Trump, cosa mai sta facendo? Io sono qui. La regina sono (ancora) io”. Anche Camilla Parker Bowles non ha potuto fare altro che stringere la mano del presidente senza batter ciglio.

Non è la prima volta che Donald Trump infrange le regole dell’etichetta di corte. Durante la visita ufficiale a Londra, lo scorso luglio, camminò in più di una occasione davanti alla regina Elisabetta, ignorando o dimenticando che la monarca ha sempre la precedenza sugli altri, compresi i familiari. In particolare il presidente creò un certo imbarazzo quando passò in rassegna con Elisabetta la guardia d’onore reale. Non riusciva a trovare la posizione giusta, sembrava impacciato e più di una volta “impallò”, per usare un termine del linguaggio teatrale, la sovrana. Quest’ultima rimase impassibile e indicò a Trump con aplomb tutto britannico quale fosse la sua giusta “collocazione”. Inoltre al suo arrivo a Londra la scorsa estate Donald Trump salutò la regina con una stretta di mano e al banchetto ufficiale le mise ancora la mano sulla spalla, infrangendo la regola secondo la quale Sua Maestà non può essere toccata. Apparentemente Elisabetta II non ha mai reagito, comportandosi come ci si aspetta da una vera regina. In occasione del banchetto per i 70 anni della NATO, però, per la prima volta la sovrana indispettita ha lasciato che le sue emozioni trasparissero, seppur per un brevissimo istante che non è sfuggito ai flash.