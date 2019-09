Dramma in Spagna, la ballerina Joana Sainz Garcia uccisa da un fuoco d'artificio

Joana Sainz Garcia, ballerina e cantante spagnola dell’Orquesta Super Hollywood, è morta tragicamente durante un concerto del gruppo a Las Berlanas. La showgirl, 30 anni, si stava esibendo con l’orchestra nella notte tra 1 e 2 settembre 2019 quando è stata colpita e trafitta all’addome da un fuoco d’artificio. Come reso noto da El Pais, un medico presente tra il pubblico è subito salito sul palco: Joana è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Nuestra Señora de Sonsoles, ad Ávila, poco distante da Madrid, ma non c’è stato nulla da fare.

Originaria di Santander, Joana Sainz Garcia si esibiva da tempo con l’Orquesta Super Hollywood, formata da 15 elementi. Il concerto che le è stato fatale era stato organizzato per chiudere le festività dell’anniversario della Riada. L’esplosione sul lato destro del palco si è verificata pochi minuti prima delle 2.00 del mattino, a seguito del presunto fallimento della pirotecnica di scena.

Joana Sainz Garcia muore a 30 anni: il video dell'esplosione

Sebbene i festival si svolgano solitamente nella piazza del municipio, viste le dimensioni dello spettacolo l’organizzazione aveva deciso di trasferire la performance in uno spazio più ampio, situato dietro la chiesa locale. Il sindaco, Hermelina del Pozo, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito a quanto accaduto.